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İBB’nin ulaşım zammı protesto edildi! Yaka paça gözaltına alındılar

İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ulaşım ücretlerine aldığı yüzde 35 oranındaki zam kararı, bir grup genç tarafından protesto edildi. Grup üyelerinin izinsiz olarak düzenlediği protestoda eylemcilerden bazıları polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi. İBB tarafından alınan zam kararı Şişli Mecidiyeköy’de bir grup genç tarafından protesto edildi.

Gözaltına alındılar
Bir süre eylemlerini devam ettiren ve izinsiz olarak protesto düzenleyen gençler pankart açtı. Bunun üzerine polis ekipleri izinsiz eyleme müdahale ederek grup üyelerinden bazılarını gözaltına aldı.

Karakola götürüldüler
Gözaltına alınan grup üyeleri daha sonra ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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