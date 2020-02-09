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Sevgilisini döven adamı engellerken katil olan Kadir Şeker ilk ifadesini verdi

KONYA'da kız arkadaşını döven erkeği engellemek isterken katil olan Kadir Şeker'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Şeker ifadesinde "Ağlama sesine dayanamayıp yanlarına gittim" diye konuştu.

Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker isimli genç, Konya'da bir parkta şahit olduğu tartışmaya müdahil oldu. Yaşanan olayda Özgür Duran adındaki bir şahıs, sevgilisine şiddet uyguluyordu. Bunun üzerine Kadir Şeker, araya girerek Özgür Duranı engellemeye çalıştı. 

Kadını Bırakan Özgür Duran, bu sefer Kadir Şeker'in peşine düştü. Bir süre adamdan kaçan Şeker, Özgür Duran'ın saldırmasıyla birlikte boğuşmaya başladı. Kendini korumak için çıkardığı bıçak, boğuşma esnasında Duran'ın göğsüne saplandı. Olay sonrası gözaltına alınarak daha sonra tutuklanan Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı.

"Ayıp değil mi, gücün kadına mı yetiyor’ dedim"

Kadir Şeker, ifadesinde şunları kaydetti: Yürüyüş yolumun üzerinde bir erkek şahsın kamelyanın tahta direklerini yumruklayarak bağırdığını duydum. Benim karnım açtı bu nedenle eve gitmek istedim, yine de tereddütte kalıp kadının ağlama sesine dayanamayıp yanlarına gittim. Adama ‘Abi ne yapıyorsun!’ dedim. Bana ‘S.. git başımdan ... veleti’ dedi. Ben ‘Ayıp değil mi, gücün kadına mı yetiyor’ dedim.

"Karım değil mi lan sana ne"

Bunun üzerine ‘Senin belan olur seni bulurum, karım değil mi lan sana ne’ dedi. Bana bağırmaya ve küfürler etmeye devam etti. Bu hareketleri ve küfürlerine karşılık dayanamayıp şahsa doğru döndüm, iyice hırçınlaştı ve üstüme doğru koşmaya başladı, ilk önce sağ gözüme vurdu. Yüzüme sürekli vurduğunu hatırlıyorum. Yüzümü saklamak için ellerimi yüzüme doğru koydum. Ellerim dolandı.

"Adam benim boğazımdan tutmaya devam etti"

En son boğazıma yapıştı, ben geriye kaçmaya çalıştıkça boğazımı bırakmadı. Ciğerlerim acıdı, nefes alamadım. Cebimdeki bıçağa elim gitti. Bıçağı sağ elimle açtım. Geriye kaçmaya çalışırken, adam benim boğazımdan tutmaya devam etti. Geri giderken botumun topuğu takıldı. Yere sırt üstü düştüm, adam da yanıma doğru düştü. Tam olarak üstüme doğru düşmedi galiba öyle hatırlıyorum.

"Bıçakta kan gördüm"

Adam düşünce elimde acı hissettim. Kendimi yan taraftan çıkarttım ayağa kalktım, elimde ve bıçakta kan gördüm. Bıçağı kapatıp cebime koydum, oradan yürüyerek eve gittim, elimi tutmaktaydım. Geri dönüp bakmadım. Adamın ne halde olduğunu görmedim. Ben eve girince elimi saklayarak eve girdim. Üstümü değiştirip yatmaya çalıştığım esnada polisler geldi.

"Kadının ifadesi yalan"

Kadının benim elimde bıçakla yanlarına gittiğim konusundaki ifadesi yalandır. Bıçak cebimdeydi. Ben dershaneye yazıldıktan 2 ay sonra parkta tanımadığım şahıslar bir genci falçata ile kovaladılar bu nedenle kendimi koruma amaçlı bazı günlerde bıçağı yanıma alıyordum. Bu bıçağı masamda gördüğüm günlerde alırdım her zaman almazdım. Kadını ve adamı tanımıyordum. Kadının ağlama sesine ve adamın bağırmasına istinaden yardım amaçlı kadına karşı bir fiziksel eylem varsa aralamak için gitmiştim. Ben her ne kadar istemeyerek de olsa adamı yaralayıp ölümüne sebebiyet verdiğimden dolayı pişmanım.

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