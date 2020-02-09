Kemal Kılıçdaroğlu çok iddialı konuştu: Önümüzdeki süreç iktidar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden aday olduğu kongrede konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP, “İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön iktidar” sloganıyla Haliç Kongre Merkezinde 37'nci il kongresini gerçekleştiriyor.

Hatay Valiliği önünde 'Çocuklarım aç, işsizim' diyerek kendini yakan Adem Yarıcı'nın isyanını 'ucuz siyasi manevra' şeklinde yorumlayan AK Parti Meclis üyesine sert sözlerle yüklenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Evlat nedir biliyor mu acaba, anne- baba nedir biliyor mu acaba? Hepimizin sonunda bir vicdan taşıdığını bilmemiz gerekiyor. Nasıl oldu da kendisini yakan bir vatandaşa karşı bu kadar kayıtsız kalabildik?" diye konuştu.

Kongrede gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek seçimlerde partisinin iktidara geleceğini iddia ederek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreç iktidar!"

Demokrasinin ağır yaralar aldığını görüyoruz. Bizlere düşen bir görev var. Bireysel beklentilerin tamamen ötesine çıkmak zorundayız. Her birimize düşen fedakârlık vardır. Özveriyle yola çıktık. Başarıyı özveriyle yakalayacağız. Hiç kimse unutmasın yüzyıl önce yolumuz nasıl Mustafa Kemal'in arkadaşlarıysa bundan sonra da öyledir. Yüzyıl sonra bize yakışan cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Önümüzdeki süreç iktidar!

"Söylediğimiz her sözün arkasında kapı gibi duracağız"

Yeni bir çığır açtık, kararlı olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu ülkeye huzur ve kardeşliği getireceğiz, kimsenin kuşkusu olmasın. Yeni bir siyaset anlayışını getiriyoruz. Dünyaya bakışımız, insana bakışımız farklıdır; sevgi, barış, kardeşlik üzerinedir. Bu yoldan yürüyeceğiz. Hiçbir zaman endişeye kapılmadık. İnanıyorsak söylediğimiz her sözün arkasında kapı gibi duracağız.

"Kimse yarın sabah ne olacağını bilmiyor"

Liyakat sisteminin egemen kılınması gerekiyor. Devlet ayrıdır, siyasi kurum ayrıdır. Siyasi partilerle devletin yapılanması arasında çok farklıdır. Bakan olmanız için iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. Devleti ayakta tutan liyakattır. Yoksa devlet içten içe çökmeye başlar. Biz neden adalet, hak, hukuk diyoruz, temel neden bu. Türkiye'nin temel sorunlarını belirleyen ve çözüm üreten tek parti CHP. Lafla peynir gemisinin yürümeyeceğini biliyoruz. Önümüzdeki süreç sadece bizim için değil Türkiye için önemlidir. Kimse yarın sabah ne olacağını bilmiyor. Geleceğe yönelik doğru dürüst bir hesap milletin önüne konulmuş değil. Bütün bunları yeniden değerlendirmek zorundayız. Bize oy versin vermesin, herkese ulaşmak zorundayız. Millet İttifakı aslında demokrasi ittifakıdır. Toplum ikiye bölünmüş durumda. Demokrasiden yana olanların ortak davranması gerekiyor.

"Bir fedakarlık gerekiyorsa o ilk CHP'lilere düşer"

Dış politikada cumhuriyetin kuruluşunda öngörülen bakış egemen olmalı. Hiçbir egemen güç ateşi elleriyle tutmak istemez, maşa tutarlar. 'Suriye'ye gir' derler. Aklı olan, dünyayı iyi okuyan, geleceği iyi okuyan birisi zaten egemen güçlerin taşeronluğunu yapmaz. Hepimize düşen görevler var. Eleştirmekten korkan insanlar var. Bir fedakarlık gerekiyorsa o ilk CHP'lilere düşer. Adalet Yürüyüşü'nü her kesimden karşılığını aldık. Hedef cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak. En çok tartışılan olan İBB seçimleri oldu. Bütün dünyaya 'Dikta yönetimine rağmen bu ülkenin insanları diktatörü sandıkta yendi' mesajını verdik.

"Kudüs Mitingi'ne de gideceğim"

Türkiye şu an freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Kimse yarın sabah ne olacağını bilmiyor. Nasıl bir trajedi ile karşılaşacağımızı kimse bilmiyor. Yılların Devlet Planlama Teşkilatı dahi kapandı. Bize oy versin veya vermesin herkese ulaşmak zorundayız. Toplum arasında ayrıştırma, bölme gibi bir lüksümüz yok. Millet ittifakı aslında bir demokrasi ittifakıdır. Toplum ikiye bölünmüş durumda. Demokrasiden yana olanlar, tek adam rejiminden yana olanlar. Yenikapı Meydanı'ndaki Büyük Kudüs Mitingi'ne de gideceğim. Filistin'de bizim devrimci gençlerin de mezarları var.