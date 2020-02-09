Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isteyen Kadir Şeker katil oldu

KONYA'da, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker (20), kütüphane çıkışı, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken katil oldu. Sosyal medya kullanıcıları Kadir Şeker'in haksız yere hapse girmesini engellemek için harekete geçti.

Sosyal medya, sevgilisi tarafından darp edilen kadını kurtarmak isterken 'katil' olan Kadir Şeker'i konuşuyor. Fen Lisesi mezunu olan ve tıp fakültesine hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, müdahale etmek istediği adamın saldırısına maruz kaldı ve çıkan boğuşmada saldırganı üzerindeki mevye bıçağı ile yaraladı.

Saldırgan hastanede hayatını kaybederken Kadir Şeker ise tutuklandı. Saldırganın yaralama, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan toplam 19 kaydının olduğu ortaya çıktı. Trajik olayın ardından Twitter'da #kadiricinadalet etiketiyle 100 binden fazla paylaşım yapıldı.

Olay nasıl gelişti

Geçen çarşamba günü saat 21.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki bir parkta yaşanan olay, iddiaya göre şöyle gelişti:

Antalya'da yaşayan Özgür Duran ile o dönem evli olan Ayşe D. aşk yaşamaya başladı. İkili, 4 ay önce Konya'ya gelip, yerleşti. Olay akşamı evde alkol alan Duran ile bu süreçte eşinden boşanan Ayşe D. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Duran, genç kadını dövdi. Ayşe D. de evden çıkıp, yakınlardaki parka gitti.

Peşinden gidip dövmeye devam etti

Özgür Duran da Ayşe D.'nin peşinden parka gitti. Parkta kadını dövmeye devam eden Duran'a, kütüphaneden çıkıp yanında yaşadığı teyzesinin evine doğru yürüyen Kadir Şeker, müdahale etti.





Ayırmak isteyince saldırıya uğradı

Ancak Duran, Şeker'e de saldırdı. Boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp, yumruklamaya başladı.

Kadir Şeker, kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran ise peşinden gittiği gence tekrar saldırdı. Bunun üzerine üniversiteye hazırlanan genç, meyve soymak için yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran, kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran, hayatını kaybetti.

Kan damarlarından yakalandı

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden başlayan kan izlerini takip ederek, Kadir Şeker'i parka yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunan teyzesinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şeker, ifadesinde tek amacının dövülen kadının kurtarmak olduğunu, öleninin kendisine saldırması nedeniyle korkutmak amaçlı bıçağı çıkardığını, ancak boğuşma sırasında olayın yaşandığını söyledi.

Beni kurtarmak istedi

Ayşe D. de geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'un kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını anlattı.

Suç makinesi çıktı

'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından toplam 19 suç kaydı olan Duran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yüzünde çok sayıda yara izi bulunan Kadir Şeker ise sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'Oğlumun tek amacı kadını kurtarmaktı'

Oğlunun karıncayı bile incitmeyecek biri olduğunu belirten baba Cengiz Şeker, "Oğlum fen lisesi mezunu. Karıncayı bile incitmeyecek yufka yürekli birisi. Üniversiteye hazırlanmak için Konya'da dershaneye gidiyordu. Dershaneden çıkıp, eve giderken bir erkeğin kadını dövdüğünü görüyor. Kadını kurtarmak için araya giriyor. Adam bu sefer oğluma saldırıyor. Oğlumun boynunda, suratında yaralar var. Boğazını sıkmış. Elinden zor kurtulmuş. Yine üzerine saldırmış. Bir arbede yaşanmış. Bu arada bıçaklama olayı olmuş. Çok üzgünüz. Karşı tarafın ailesine de baş sağlığı diliyoruz. Bizim çocuklarımızın da harcanmaması gerekir" dedi.

'Doktor olacaktı'

Oğlunun doktor olmak istediğini kaydeden baba Şeker, "Oğluma 'tıp fakültesini kazanırsan seni dershaneye gönderecem' dedim. Bana 'Söz veriyorum' dedi. Dershaneye gidiyordu. Çok sıkı çalışıyordu. Doktor olmak istiyordu. Ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi. Benim oğlum bir canı, bir insanı kurtarmaya çalışıyordu. Onun için kendini feda etti" diye konuştu.