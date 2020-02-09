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Fenerbahçeli hukukçulardan Ümit Öztürk'e suç duyurusu!

Fenerbahçeli Hukukçular Derneği Platformu, hakem Ümit Öztürk ve Serkan Tokat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıklandı.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken maçın son dakikalarında yaşanan pozisyon uzun süre tartışıldı.

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda hakem Ümit Öztürk'ün devam kararı vermesi bir anda maçın önüne geçti. Fenerbahçe taraftarları, hem stat içinde hem de sosyal medyadan hakem Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat'ı ağır sözlerle eleştirdiler.

Fenerbahçeli Hukukçular Derneği Platformu, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk ve VAR'da görev yapan Serkan Tokat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıklandı.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; ''Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk ve VAR Hakemi Serkan Tokat hakkında; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257. Maddesi uyarınca ''Görevi kötüye Kullanma'' Suçu Kapsamında 10.02.2020 Pazartesi Günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunulacaktır.''

Fenerbahçeli Hukukçular Derneği Platformu'nun yaptığı bu paylaşıma sarı lacivertli taraftarlar da destek oldu.

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