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Valilik duyurdu! Van'da okullara kar tatili

Yoğun kar yağışı nedeniyle Van'da okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Geçtiğimiz günlerde 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yaşandığı Van'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Valilik açıklama yaptı
Konuyla ilgili valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."

41 kişi hayatını kaybetmişti
Van-Bahçesaray karayolunda art arda iki gün yaşanan çığ felaketi sonrası 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 84 vatandaşımız ise yaralanmıştı.

13 düzensiz göçmenin donarak öldü
Bugün sabah saatlerinde Van Valiliği, 13 düzensiz göçmenin donarak öldüğü ihbarının yapıldığını duyurmuştu. Valilikten yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığımıza yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

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