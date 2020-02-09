HABER /  SPOR

İsmail Köybaşı aylar sonra 11'de

La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid sahasında oynadığı maçta Granada'yı 1-0 yendi. Granada'da İsmail Köybaşı 31 Ekim'den sonra ilk kez La Liga'da ilk 11'de maça çıktı.

Atletico Madrid'in galibiyet golünü 6. dakikada Angel Correa attı. Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı ise bu sezon ligde ikinci kez takımının ilk 11'inde sahaya çıktı.

Karşılaşmanın sonuna kadar sahada kalan Köybaşı, 90. dakikada sarı kart gördü. Granada Teknik Direktörü Diego Martinez'in Kral Kupası'nda daha fazla fırsat verdiği Türk futbolcu, bundan önce La Liga'da 31 Ekim'de deplasmandaki Getafe maçında ilk 11'de oynamıştı.

Atletico Madrid aldığı galibiyetle puanını 39'a çıkartırken, Granada ise 30 puanda kaldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç isyan etti: VAR hakemi bilerek çifte standart uyguladı
Van'dan acı haber! 13 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti
ABD Haseke'de birer üs ve askeri nokta daha kuruyor
Beşar Esad rejimine çifte uyarı! En sert şekilde karşılık verilecek
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 812'ye yükseldi
Dayakçı kızlar yine serbest kaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Bursluluk sınavı ne zaman 2020 İOKBS sınav tarihi
Ozan Tufan: Mustafa Pektemek de penaltı diyor
Cemre ne zaman düşer 2020 cemre düşmesi nedir?
Altay Bayındır: Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım?
Erol Bulut: Hakemin yanlış karar verdiğini görmedim
e okul MEB VBS veli bilgilendirme sistemi girişi nasıl yapılır?
Yorumlar