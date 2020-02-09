Ozan Tufan: Mustafa Pektemek de penaltı diyor

Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası penaltılarının verilmediğini savundu ve "Mustafa Pektemek hakeme top elime çarptı' dedi. Ancak hakem VAR'a bile gitmedi" dedi.

Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.

''VAR'a gidilmiyor. Biz şaşkınız; üzgünüz"

Ozan Tufan, "Bugün fazla söylenecek hiçbir şey yok. Takım arkadaşlarımın, taraftarlarımızın ne kadar üzgün olduğumuzu herkes gördü. Bugün yaşananları unutabilir miyiz bilmiyorum. Arkadaşlarım içeride oturup konuşuyor. 'Nasıl böyle oldu?' diye bunun konuşmasını yapıyoruz. N'Sakala'yı dinledim. Kendisi iyi arkadaşımdır. 'Kasti bir hareket yoktur' dedi. Bakıldığında bizim Jailson'un da kastı yok. Penaltı pozisyonunda 3 santim öne çıkan kalecimiz Altay var. Onu nereden gördünüz. Biz orada bütün takım arkadaşlarımızla birlikte el var diyoruz. VAR'a gidilmiyor. Biz şaşkınız; üzgünüz" ifadelerini kullandı.

''Mustafa Pektemek de hakeme 'Elime çarptı' diyor''

Tepkisini sürdüren Ozan Tufan şöyle konuştu, "Bugünü unutacağımızı düşünmüyoruz. Şampiyonluk yolunda zor bir viraja girdik. Elimizde olan pozisyonlar verilmedi. Maçtan sonra da hocalarımız gösterdi, net bir el pozisyonu var. Mustafa Pektemek de hakeme "Elime çarptı" diyor. Hakem VAR'a gitmiyor. Bunun durumunu onlar yapacak. Bunun sorumlusu yukarıdakiler, TFF'dir. Alanyaspor oyuncusu elime çarptı diyorsa VAR'a bakmıyorsa bunu onlar değerlendirecek. Altay'ın kurtardığı pozisyonun aynısı Malatya'da olmuştu."

''Biz Fenerbahçe'yiz sonuna kadar mücadele edeceğiz"

"Fenerbahçe adına ilkleri yaşıyoruz. Kötü günler yaşıyoruz" görüşünü dile getiren Fenerbahçeli oyuncu, "Söyleyecek hiçbir şey yok. Buraya soğukta gelen Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Biz Fenerbahçe'yiz sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.