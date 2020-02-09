HABER /  FENERBAHÇE

Ozan Tufan: Mustafa Pektemek de penaltı diyor

Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası penaltılarının verilmediğini savundu ve "Mustafa Pektemek hakeme top elime çarptı' dedi. Ancak hakem VAR'a bile gitmedi" dedi.

Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile  1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.

''VAR'a gidilmiyor. Biz şaşkınız; üzgünüz"
Ozan Tufan, "Bugün fazla söylenecek hiçbir şey yok. Takım arkadaşlarımın, taraftarlarımızın ne kadar üzgün olduğumuzu herkes gördü. Bugün yaşananları unutabilir miyiz bilmiyorum. Arkadaşlarım içeride oturup konuşuyor. 'Nasıl böyle oldu?' diye bunun konuşmasını yapıyoruz.  N'Sakala'yı dinledim. Kendisi iyi arkadaşımdır. 'Kasti bir hareket yoktur' dedi. Bakıldığında bizim Jailson'un da kastı yok. Penaltı pozisyonunda 3 santim öne çıkan kalecimiz Altay var. Onu nereden gördünüz. Biz orada bütün takım arkadaşlarımızla birlikte el var diyoruz. VAR'a gidilmiyor. Biz şaşkınız; üzgünüz" ifadelerini kullandı.

''Mustafa Pektemek de hakeme 'Elime çarptı' diyor''
Tepkisini sürdüren Ozan Tufan şöyle konuştu, "Bugünü unutacağımızı düşünmüyoruz. Şampiyonluk yolunda zor bir viraja girdik. Elimizde olan pozisyonlar verilmedi. Maçtan sonra da hocalarımız gösterdi, net bir el pozisyonu var. Mustafa Pektemek de hakeme "Elime çarptı" diyor. Hakem VAR'a gitmiyor. Bunun durumunu onlar yapacak. Bunun sorumlusu yukarıdakiler, TFF'dir. Alanyaspor oyuncusu elime çarptı diyorsa VAR'a bakmıyorsa bunu onlar değerlendirecek. Altay'ın kurtardığı pozisyonun aynısı Malatya'da olmuştu."

''Biz Fenerbahçe'yiz sonuna kadar mücadele edeceğiz"
"Fenerbahçe adına ilkleri yaşıyoruz. Kötü günler yaşıyoruz" görüşünü dile getiren Fenerbahçeli oyuncu, "Söyleyecek hiçbir şey yok. Buraya soğukta gelen Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Biz Fenerbahçe'yiz sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu. 

İlgili Haberler
Altay Bayındır: Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım? Ali Koç isyan etti: VAR hakemi bilerek çifte standart uyguladı Erol Bulut: Hakemin yanlış karar verdiğini görmedim Semih Özsoy'dan sert tepki: Bunu yapanların yanına bırakmayacağız Fenerbahçe - Alanyaspor maçı özet ve golleri Rıdvan Dilmen: Kadıköy'de işkence yaşandı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyona penaltı değil diyen tek isim Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç isyan etti: VAR hakemi bilerek çifte standart uyguladı
Van'dan acı haber! 13 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti
ABD Haseke'de birer üs ve askeri nokta daha kuruyor
Beşar Esad rejimine çifte uyarı! En sert şekilde karşılık verilecek
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 812'ye yükseldi
Dayakçı kızlar yine serbest kaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Cemre ne zaman düşer 2020 cemre düşmesi nedir?
Altay Bayındır: Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım?
Erol Bulut: Hakemin yanlış karar verdiğini görmedim
Semih Özsoy'dan sert tepki: Bunu yapanların yanına bırakmayacağız
Bağdat’ta 4 ayrı patlama 7 kişi yaralandı
Bekçilik başvurusu yapma e devlet 2020 başvuru ekranı
Yorumlar