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Van'dan acı haber! 13 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti

VAN'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirtilen 13 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirtilen 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı yapıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler, henüz bölgeye ulaşamadı.

Valilik açıklaması

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi: Akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığımıza yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir.

Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır.

Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır.

41 kişi yaşamını yitirmişti

Öte yandan Van'da geçtiğimiz günlerde yaşanan çığ felaketinde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş çok sayıda vatandaşımız yaralanmıştı.

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