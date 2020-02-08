Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Yurt genelinde Kar esareti başlıyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde ise kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor. Karayolları ekipleri, güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürürken, trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor. Bolu kent merkezinde de yağış etkili oluyor.