Fenerbahçe - Alanyaspor maçı özet ve golleri
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı Lacivertli takım son 2 maçında 5 puan kaybetti.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Aytemiz Alanyaspor, 29. dakikada tekrarlanan penaltı vuruşunda Papiss Cisse ile öne geçti. Fenerbahçe, 53. dakikada Max Kruse'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı. Alanyaspor'da Papiss Cisse, 61. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 38'e, Aytemiz Alanyaspor ise 39 puana yükseldi.
Fenerbahçe, gelecek hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.