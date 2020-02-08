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Kenan Özer'den Alper Ulusoy'a büyük tepki

Gaziantep forması giyen Kenan Özer Beşiktaş maçı sonrası sert konuştu. Kenan, "Gökhan Gönül gidip 'Vurdum ayağına, penaltı' diyor ama hakem gelip bana kart veriyor. Çıldırmamak elde değil, zaten 2-0, 3-0 maç " ifadelerini kullandı.

Gaziantepli Kenan Özer maç sonunda Alper Ulusoy'a sert tepki gösterdi. Özer, "Benim ayağıma müdahale etti Gökhan Gönül, hakem geldi ve kendimi yere attım diye bana sarı kart verdi. Gökhan Gönül'e 'Git, gerçeği söyle, senin de çoluğun çocuğun var, benim de' dedim. Gökhan Gönül hakeme söyledi, hala 'Yok, yok...' Adam söylüyor ama vermiyor." dedi.

"ADAM GİBİ ADAM GÖKHAN GÖNÜL"
Kenan, "Adam gidiyor, 'Vurdum, penaltı' diyor, bana kart veriyor. Çıldırmamak elde değil, zaten 2-0, 3-0 maç... Adam gibi adam, söyledi işte Gökhan Gönül. Böyle bir şey yok kardeşim, kime ne anlatacağız biz? Fair-Play yapıyor adam, vurdum diyor, hala kart, ne diyelim?" ifadeleirni kullandı.

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