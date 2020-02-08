HABER /  CHP

Seçim Kurulu CHP İstanbul İl Kongresi için 'acil' toplanıyor

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, yarın yapılacak olan CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin şikayeti değerlendirmek üzere toplanıyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği Olağan İl Kongresi, Ali Alagöz ve Yücel Korkmaz adlı iki kişinin şikayeti üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından incelenecek.

www.gercekgundem.com'un edindiği bilgiye göre, şikayetçi iki kişi, CHP'nin Olağan Kongresi'nin Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağının duyurulduğu ancak buna rağmen, kültür merkezine yakın bir yere çadır kurularak kongrenin yapılacağını belirterek özetle şu ifadeleri kullandı:

"Kongre, adres olarak duyurulan Kültür Merkezi yerine, oraya yakın bir alana kurulan çadırda yapılacak. Bu da üyelerin katılımını engelleyecek bir husustur. Bu yüzden kongre yapılamaz. Üyeler adresi bilmediği için kongreye katılamaz. Bu da hak ihlalidir."

Dilekçe üzerine Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, şikayeti değerlendirmek üzere saat 18.15'te toplanacak.

Öte yandan, pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde kongre yapma kararı alan CHP İstanbul İl Başkanlığı, salon daha önce kiralandığı ve düğün yapılacağı için bahçeye çadır kurmak zorunda kaldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek
Ali Koç Trabzonsporla ilgili sözlerimin arkasındayım deyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
Son dakika gelişmesi asker AVM'de kalabalığa ateş açtı onlarca ölü var
Devlet Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal sözlerine tepki
KKTC Maliye Bakanı açıkladı: Yılda 28 kez maaş alan memurlar var
Galatasaray Lemina için İngilizlerle masaya oturdu!
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş evinde Gaziantep'i ağırlıyor maçta kritik dakikalar CANLI ANLATIM
Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ikinci yarı oynanıyor! CANLI
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki
Rus heyet Ankara'da masada İdlib krizi var
Konyaspor evinde Denizlispor'a diş geçiremedi
Caner Erdeniz kimdir kaç yaşında Müge Boz'un eşi hapis cezası
Yorumlar