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KKTC Maliye Bakanı açıkladı: Yılda 28 kez maaş alan memurlar var

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkede yılda 28 kez maaş alan kamu çalışanlarının olduğunu söyledi.

KKTC medyasına ülkedeki ekonomik sorunları değerlendiren Amcaoğlu, "Ayda 20 bin TL'ye varan maaş ortalaması olan kamu çalışanlarının da bulunduğunu" söyledi. Amcaoğlu, doğru bir vardiya sistemine geçilmesi gerektiğini belirtti.

Çalışanın suçu değil

Ek mesailerin yüksek olduğunu belirten Maliye Bakanı Amcaoğlu, "Bu ülkede 28 kez maaş alan kamu çalışanı var. Ama bu suç kendisinin değil. Sistemin sorunu bu. Sistemi değiştirmemiz gerekir. Bu mutlaka düzeltilmeli" dedi.

Devletin gelirinin yüzde 86'sı maaş olarak deağıtılıyor

KKTC'de devlet gelirlerinin yüzde 86'sı kamu çalışanlarına maaş olarak ödeniyordu. Yeni hükümetin aldığı önlemlerle bu oran yüzde 78'e kadar düştü.

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