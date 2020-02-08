Galatasaray Lemina için İngilizlerle masaya oturdu!

Galatasaray yönetimi, sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı Lemina'nın bonservisi için pazarlıklara başladı.

Galatasaray yönetimi, sezon başında bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katılan Mario Lemina'nın bonservisini almak için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton ile görüşmelere başladı.

Yönetim uğraş veriyor

Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında sözleşmeye eklenen 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmek için Southampton ile pazarlıkları sürdürüyor. Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında bu sezon gösterdiği performansla Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelirken, yönetim 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için uğraş veriyor.

Southampton geri dönsün istemiyor

Ayrıca İngiltere merkezli Daily Echo'nun haberine göre, Southampton sezon başında kiralık olarak başka takımlara gönderdiği Mario Lemina, Wesley Hoedt, Guido Carillo, Mohamed Elyounossi ve Fraser Forster'ın geri dönmesini istemiyor. Mustafa Cengiz ve yönetimi, bu durumdan yararlanmak isterken, daha düşük bir ücret karşılığında Lemina'nın tapusunu almak istiyor. Lemina'nın da hem İstanbul'dan hem Galatasaray taraftarlarından çok etkilendiği ve sarı-kırmızılı forma altında kariyerine devam etmek istediği öğrenildi.