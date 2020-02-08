Bakan Murat Kurum ve Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 8 bin 519 bina yıkılacağını ve 17 bin 400 konut projelendirmesine başlandığını söyledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da "Hem Elazığ hem de Malatya'daki esnafımız eğer talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ Valiliğinde basın açıklaması yaptılar.

Bakanlık olarak geniş katılımla kentte olduklarını dile getiren Pekcan, burada genel olarak esnaf ve ticaret erbabının önerilerini, taleplerini ve ihtiyaçlarını dinleyeceklerini bildirdi.

Mümkün olan çözümleri üretmeye gayret edeceklerini anlatan Pekcan, hemen ilk günden esnafa nasıl fayda sağlayabileceklerine yönelik bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"Pazartesi gününden itibaren de başvurularını yapıp, kredilerini kullanabilirler"

Bakan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da ve Elazığ'da bu depremden hasar, zarar görmüş olan esnafımızın kredi borçlarını bir yıl süreyle hem ana parasını hem faizini Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ödeyecek. Yani ötelemek değil, bir yıllık kredi ana borcunu ve faizini üstleniyoruz. Bunun dışında ikinci bir çalışma daha yaptık. Bütün esnaflara nasıl yardımcı olabiliriz diye. Hem Elazığ hem de Malatya'daki esnafımız, talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bunu ister TESKOMB ister Halk Bankası üzerinden alabilecekler. Pazartesi gününden itibaren de başvurularını yapıp, kredilerini kullanabilirler."

Devlet ve hükümet olarak bütün Elazığ ve Malatyalı vatandaşlarla beraber olduklarını dile getiren Pekcan, "Dayanışma içinde, bugüne kadar nasıl bir güç ve el birliği yaptıysak milletçe bundan sonra da hep beraber yapacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum: Acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı 8 bin 519

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Elazığ'da hasar tespit çalışmaları tamamlandığını belirten Kurum şunları söyledi:

"Bir taraftan hasar tespit, bir taraftan enkaz kaldırma, diğer taraftan da yeni yapılacak inşaatlara ilişkin proje çalışmalarını hızlı, süratli bir şekilde yürütüyoruz. Elazığ ilimizde dün itibarıyla hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda ve bu çerçevede 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı bina, bunun dışında da 558 acil yıkılacak bina tespiti yaptık. Toplamda yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı 8 bin 519, bağımsız bölüm sayısı 19 bin 821'e ulaşmıştır. Elazığ'ımızda 61 bin 152 binada, 202 bin bağımsız bölümün tespitleri yapıldı. Diğer taraftan 201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı ve hızlı bir şekilde diğer yıkım işlemleri de devam ettirilerek, yapım süreci başlatılmıştır."

"Şubat sonuna kadar temellerimizin atımını gerçekleştireceğiz"

Kurum, Elazığ'a şu an itibarıyla 17 bin 400 konutun projelendirilmesine başlandığı bilgisini vererek, "Mustafa Paşa'da 1600, Abdullah Paşa Mahallemizde 2 bin 110, Sürsürü'de iki bölgede yapacağız, bir yıkımın olduğu bir yerde, Sürsürü Merkez diyeceğimiz ikinci bölgede toplamda 640 bağımsız bölümün inşasını gerçekleştireceğiz ve köylerimizde de 1500 olmak üzere Tarımköy uygulamalarını gerçekleştirmiş olacağız." bilgisini verdi.

Rezerv alanlara ilişkin de bilgi veren Kurum, Yemişlik, Zafran, Çatalçeşme, Yazıkonak ve Aksaray mahallelerinde de toplamda 10 bin 700 bağımsız bölümün inşasına hızlı bir şekilde başladıklarını vurguladı.

Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlara bu konuda sunumlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde de inşa faaliyetlerine başlayıp, inşallah yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştiriyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da sürecin hızlandırılmasına yönelik talimatları olmuştur ve bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah eş zamanlı, hem Elazığ'da hem Malatya'da Şubat sonuna kadar temellerimizin atımını gerçekleştireceğiz ve hızlı bir şekilde inşaat süreçlerini devam ettireceğiz. Yapacağımız projeler, şunu net söylemek istedim ki Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Zemin+3, zemin+4'ü geçmeyecek, yerinde yapabileceğimiz dönüşümleri yerinde, rezerv alanda yapacaklarımızı da rezerv alanda yapacağız. Yeşil alanları, millet bahçeleri, sosyal donatıları içinde olacak ve Elazığ'ı gerçekten bulunduğu konumdan çok daha yukarıya çekecek. Hem Elazığ'ımız da hem Malatya'mızda çok büyük acılar yaşıyoruz, hep birlikte yaşıyoruz ama bu acılarımızı hızlı bir şekilde sarıp, şehrimizi, vatandaşlarımızın daha iyi hizmet verecek şekilde yapılanmasını sağlamış olacağız."