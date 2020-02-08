Kazakistan gece yarısı karıştı arbede 8 kişi öldü onlarca yaralı var
KAZAKİSTAN'ın doğusundaki Zhambyl bölgesinde yer alan köylerde gece yarısı arbede yaşandı. Arbedede 8 kişi yaşamını yitirdi.
Kazakistan'da Zhambyl bölgesindeki köylerde gece yarısı çıkan arbedede 8 kişi yaşamını yitirdi. Kazakistan'ın doğusundaki Zhambyl bölgesinde yer alan köylerde gece yarısı arbede yaşandı.
Kazakistan devlet başkanı Kassım Jomart Tokayev, çıkan olaylarda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Tokayev açıklamasında, polis ve askerlerin durumu kontrol altına aldığını, hükümete ise köylerde sakinliğin korunması için adımlar atılması emrini verdiğini ifade etti.