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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00, 09.30 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 10.30, 13.00 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı. 

Ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.


İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,

Bursa-Büyükçekmece 08:00
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 09:30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30
Büyükçekmece-Bursa 10:30
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45 seferleri iptal edildi. 

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