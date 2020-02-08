Suudi Arabistan’a Belçika şoku! Durdurdular

Valonya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Yemen’de süren insanlık trajedisinde Suudi Arabistan’ın payına işaret edilerek Suudi Arabistan’a silah satışının durdurulduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan’ın Yemen’de sürdürdüğü savaşta Belçika silahları kullandığı ortaya çıkmasının ardından Avrupa’da hedef tahtasına oturtulan Belçika’nın Valonya Bölgesi Hükümeti, Suudi Arabistan’a silah satışını durdurdu. Valonya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Yemen’de süren insanlık trajedisinde Suudi Arabistan’ın payına işaret edilerek Suudi Arabistan’a silah satışının durdurulduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl hedef olmuşlardı

Yemen'de devam eden iç savaşta insanlık dramı yaşanırken bölgede Fransa yapımı silahların kullanıldığı ortaya çıkmasının ardından geçtiğimiz yıl Belçika hedef tahtasına oturtulmuştu. Birçok basın ve araştırma kuruluşunun yaptığı ortak çalışmada Suudi Arabistan'ın Yemen'de kara ve hava operasyonlarında Belçika yapımı askeri teçhizat kullandığını ortaya koydu.

55 bin F2000 otomatik silah siparişi vermişti

Basın kuruşları Lighthouse Reports, Bellingcat, VRT, Knack ve Le Soir basın kuruluşlarının "Belçika silahları" adlı proje kapsamında gerçekleştirilen araştırmada Suudi Arabistan'ın bölgede kullandığı kurşunların Belçika'nın Nivelles şehri yakınlarında bulunan Mecar şirketi tarafından üretildiği ortaya çıkmıştı. Suudi Arabistan'ın sadece Belçika'da üretilen FN F2000 otomatik silahlar kullandığı belirlendi. 2005 yılında Suudi Arabistan Belçika'dan 55 bin F2000 otomatik silah siparişi vermişti.

2015 yılında Belçika'nın Valon bölgesi Suudi Arabistan'a 400 milyon euroluk silah satmıştı.