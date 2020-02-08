Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son deprem Manisa'nın Akhisar ilçesinde oldu. Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Korkutan deprem çevre illerde de hissedildi.

Manisa'da dün de deprem olmuştu

Dün sabah saat 09.31'de de yine Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

Akşam saatlerinde de Elazığ'da deprem olmuştu

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.57'de merkez üssü Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkezde fazla hissedilmedi. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında bugüne kadar 2 binden fazla artçı sarsıntı olmuştu.