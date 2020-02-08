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15 yaşındaki çocuk annesini döven babasını öldürdü

Anadolu Ajansı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde annesine şiddet uygulayan ve silahla tehdit eden babasına engel olmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, yaşanan arbedede babasını silahla vurarak öldürdü.

Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde bir apartmandaki evine iddiaya göre, alkollü olarak gelen Hakan Ü.(40) ile eşi S.Ü'nün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Ü, eşini döverek silahla tehdit etmeye başladı.

O sırada tartışan ebeveynlerini ayırmak isteyen M.Ü, babasının elindeki silahı zorla almak istedi. Silahı almak için yaşanan arbede sırasında M.Ü, babasını başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hakan Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan M.Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Altındağ ilçesinde annesine şiddet uygulayan ve silahla tehdit eden babasına engel olmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, yaşanan arbedede babasını silahla vurarak öldürdü.

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