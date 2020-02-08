Çin'den gelen yeni görüntüler ürkütüyor

Çin polisi Vuhan'da sokak sokak gezerek koranavirüsüyle ilgili denetim yapıyor. Sosyal medyada yayınlanan yeni görüntülerde ise polis bazı vatandaşları zorla karantina bölgesine götürüyor.

Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsü nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kapsamında kentte yaşayan aileler doktor, ilaç ve su sıkıntısının yaşandığı kapasitesi dolu karantina merkezlerine zorla götürülüyor.

Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsü nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim kapsamında kentte yaşayan aileler karantina merkezlerine zorla götürülüyor.

Bir kullanıcı bu görüntüleri paylaşarak "Karantina merkezinin kapasitesinin dolu olması ve Çin'in yeterli tedbir almamasından dolayı merkezlerde yeteri kadar ilaç, doktor, su, banyo yok. Bundan dolayı Çin ne kadar güzel gösterirse göstersin insanlar gitmek istemiyor." ifadelerini kullandı.