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Pegasus, Bahadır Altan'ın görevine son verdi

Telefonla bağlandığı bir televizyon kanalında Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumlarken sarf ettiği sözler nedeniyle büyük tepki çeken Bahadır Altan'ın Pegasus Havayolları'ndaki görevine son verildi.

Bahadır Altan, Pegasus Havayolları'ndaki görevine son verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yasal yollara başvuracağını ifade eden Altan, "Hakikatı gizlemeye gücünüz yetmez. Ne vız gelen tehditleriniz, ne işten atmalarınız bizi susturamaz. Bu ülkeyi uçurumunuza teslim etmeyeceğiz" dedi. 

Önceki gün Sabiha Gökçen'de Pegasus Havayolları'na ait uçak pistten çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. 

Kazanın ardından ihmal ve hata iddiaları gündeme gelirken, televizyonlar da canlı yayınlarda uzman görüşleri aldı. CNN Türk canlı yayınına bağlayan eski savaş pilotu ve Pegasus pilot eğitmeni Bahadır Altan, uçakla ilgili konuşurken sarf ettiği skandal sözler sebebiyle yayından alınmıştı. 

Ne demişti?

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Altan, Sabiha Gökçen'deki kazayla ilgili konuşurken konuyu yeni projelere getirmiş, "Proje üstüne proje yapmayalım. Biz hala 3. havalimanı ve kanal açıyoruz" demişti.

Teröriste gerilla demişti!

K24'e verdiği röportajda PKK'lı teröristler için "gerilla" demişti. Altan ayrıca, terör operasyonları için, "Dağı taşı bombalamak" ifadelerini kullanmıştı. 

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