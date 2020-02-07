Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu

Libya'da Hafter milisleri, başkent Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı, uçuşlar durduruldu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı, uçuşlar askıya alındı.

Havalimanı füzeyle vuruldu

BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı'nı füzelerle vurdu. Havalimanındaki uçuşlar geçici süre için durduruldu.

Havalimanı daha önce de hedef alınmıştı

Hafter milisleri, daha önce Mitiga Havalimanı'nı defalarca hedef almış ve başkentin dünyaya açılan tek kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.