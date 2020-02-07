HABER /  GALATASARAY
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

13 Süper Lig kulübü PFDK'lık oldu

Emre Akbaba ve 13 Süper Lig kulübü, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'den 13 kulüp ile birlikte Galatasaray'dan Emre Akbaba'nın da aralarında olduğu birçok oyuncu ve birçok menajer, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray'da Emre Akbaba'nın sevk edildiği Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-b ve 22. maddesince çıkabilecek cezalar;

- İhtar
- 35.000.-TL para cezası (Artabilir)
- Hak mahrumiyeti cezası

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA VE SEVKLER

11- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın, 11/3, 14/5, 18/b-ç, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın,11/3,18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay Valiliği önünde kendini ateşe veren kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı'dan Aydın Koçarlı kaymakamı Fırat Çelik'e FETÖ soruşturması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Çin'le ilgili yeni tedbir
Ak Partili 6 isimden İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu
İdlib gazisi Esed ordusunun saldırı anını anlattı böylesini görmemiştim
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam geldi! İşte Mavi tam kart ve öğrenci fiyatı
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Albayrak: 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı
Emre Akbaba PFDK'lık oldu
İşte kaza yapan Pegasus uçağın pilotları biri G. Koreli çıktı
Cemre ne zaman düşüyor 2020 ilk cemre nereye düşer?
SPK'dan dikkat çeken sosyal medya uyarısı
Bekçilik başvurusu yapma e devlet 2020 başvuru ekranı
Yorumlar