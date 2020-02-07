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SPK'dan dikkat çeken sosyal medya uyarısı

SPK, sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı, söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında değerlendirilebileceği uyarısı yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir." denildi.

Açıklamanın devamında, "Söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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