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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım sürüyor

DİYARBAKIR annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Siirt'te 15 yıl önce 10 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mikail için kente gelen baba Salih Sadak da oturma eylemine dahil oldu.

Oğlunun ilkokul üçüncü sınıfta okuduğu sırada terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırıldığını belirten Sadak, 10 yaşındayken dağa kaçırılan çocuğundan 15 yıldır haber alamadığını söyledi.

Bir an önce oğluna kavuşmak istediğini dile getiren Sadak, "Çocuğumu bulamadım. Buraya geldim. HDP oğlumu kaçırmış, bundan eminim. Oğlum gelinceye kadar buradayım. Bütün çocukların dönmesini istiyorum." diye konuştu.

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