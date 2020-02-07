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Ev almayı düşünenlere güzel haber! Akbank da konut kredisi faiz oranını düşürdü

Son dönemde konut alacak vatandaşlara kredi faiz oranı indirimi sunan bankalara bir yenisi eklendi. Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,95'e indirdi.

Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından Akbank'tan, konut almayı düşünen vatandaşa güzel bir haber geldi. Akbank konut kredisi faiz oranında indirime gittiğini açıkladı.

Bankadan açıklama

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını, avantajlı faiz oranları ve müşteri tercihlerine göre farklılaşabilen ödeme seçenekleri ile karşıladıklarını ifade etti.

Hayalindeki evi satın almak isteyen müşterilerin yanında olduklarını belirten Oğuz, şunları kaydetti:

'Konut sektörünü desteklemeye devam edeceğiz'

"Konut sektörünü destekleyici her türlü adımı atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde 0,95'e indirdik. Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin sürdürülmesi için Akbank da üzerine düşeni yaparak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek, konut sektörünü desteklemeye, müşterilerimize en doğru hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

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