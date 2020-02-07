Saadet Partisi İstanbul'da ‘Büyük Kudüs Mitingi’ düzenliyor! Kılıçdaroğlu da katılacak

ABD’nin ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak açıkladığı plana tepki gösteren Saadet Partisi, 9 Şubat Pazar günü İstanbul Yenikapı Meydanı’nda ‘Büyük Kudüs Mitingi’ düzenleyecek. Mitinge CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, basın toplantısında “Hangi partiden, hangi düşünceden, hangi STK'dan, hangi gruptan olursa olsun herkesi bu mitinge davet ediyoruz” diye konuştu.

Tüm kesimlere çağrı

SP İstanbul İl Başkanı Sevim, şunları kaydetti: Kudüs İstanbul'dur. Kudüs özgürlüktür. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. İşte bu yüzden, gün dayanışma günüdür. Gün siyasi kimlerimizden sıyrılıp bir araya gelme günüdür.

Gün Kudüs'e omuz verme günüdür. Bu yüzden hangi partiden, hangi düşünceden, hangi STK'dan, hangi gruptan olursa olsun herkesi, 9 Şubat Pazar günü Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz ‘Büyük Kudüs Mitingi'ne katılmaya davet ediyorum.

Biz ABD’nin coğrafyamız hakkında bir planı olmasına ve bu planı uygulamaya koyma cesareti gösterebilmesine karşıyız.

"Planı uygulama cesaretini reddediyoruz"

Biz her şeyden önce ABD'nin bizim coğrafyamız ile ilgili bir planı olmasını ve o planı kendince uygulamaya koyma cesareti gösterebilmesini reddediyoruz. Biz bu planı reddederken esas olarak, kendimize, coğrafyamıza dönüp bakmamız gerektiğinin farkındayız. Bir araya gelmemiz gerektiğinin, ihtilafları bir kenara bırakarak tek vücut olmamız gerektiğinin farkındayız.