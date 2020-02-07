Avrupa’da büyük maç haftası

Avrupa ülkelerinde futbol sezonları devam ederken, hafta sonunda birçok ülkede büyük maçlar oynanacak.

Avrupa ülkelerinde futbol sezonları devam ederken, hafta sonunda birçok ülkede büyük maçlar oynanacak. Almanya’da haftanın maçında lider Bayern Münih sahasında 2’nci sıradaki Leipzig’i konuk edecek. İtalya Serie A ise hafta sonu Milano derbisine sahne olacak. Ligde ikinci sırada bulunan İnter, İbrahimovicli Milan ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN’İN KONUĞU TAKİPÇİSİ LEİPZİG

Almanya Bundesliga’da son 7 sezondur şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon da şampiyonluk için en büyük aday konumunda yer alan Bayern Münih, sahasında en yakın takipçisi Leipzig’i ağırlayacak. Lig liderliği için kritik öneme sahip olacak mücadelede 42 puanlı Bayern Münih liderliğini perçinlemek, 41 puanlı Leipzig ise karşılaşmayı kazanarak, kaybettiği liderliği geri almak istiyor. Bayern Münih Bundesliga’da 6 haftadır kazanırken, Münih ekibini 1 puan geriden takip eden Nagelsmann’ın Leipzig’i ise son iki haftada topladığı 1 puan ile liderlikten ikinciliğe geriledi.

İTALYA’DA MİLANO DERBİSİ

İtalya Serie A’da şampiyonluk adaylarından Inter sahasında ezeli rakibi ve milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan ile karşı karşıya gelecek. Ligde Juventus’un hegemonyasına son vererek bu sezon mutlu sona ulaşmak isteyen Conte’nin Inter’i Milano derbisini kazanarak şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Milan ise devre arasında transfer ettiği Zlatan Ibrahimovic’in önderliğinde çıkış yakaladı ve Serie A’da 5 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da son haftalarda gösterdiği performans ile kırmızı-siyahlıların çıkışında önemli rol oynadı.

Öte yandan Antone Conte’nin ekibi Serie A’da 16 maçtır mağlup olmuyor, mavi-siyahlılar son olarak 6 Ekim 2019 tarihinde sahasında Juventus’a 2-1 skorla boyun eğmişti.

LİDER PSG DURDURULAMIYOR

Fransa Ligue 1’de son iki sezondur şampiyon olan ve bu sezon da en yakın rakibi Marsilya ile arasında 12 puan fark bulunan Paris Saint-Germain sahasında Lyon ile karşı karşıya gelecek. Kadrosunda Mbappe, Cavani, Neymar, Di Maria, Icardi gibi yıldızları bulunduran Paris ekibi ligde son 4 maçını kazanırken, son 11 maçtır da mağlubiyet yüzü görmedi. Paris Saint-Germain ligdeki son yenilgisini 1 Kasım 2019 tarihinde Dijon’a deplasmanda 2-1 mağlup olarak almıştı. Kadrosunda eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes ve bir dönem Galatasaray forması giyen Jason Denayer’in de yer aldığı Lyon ise ligde 33 puan ile 6’ncı sırada yer alıyor. Lyon, ligdeki son iki maçında sadece 1 puan alabildi.

PORTEKİZ’DE LİDER BENFİCA, PORTO’YU AĞIRLIYOR

Portekiz Premier Lig’de 54 puan ile lider durumda yer alan Benfica evinde 47 puanlı Porto’yu konuk edecek. Ligde 16 haftadır üst üste kazanan Benfica, ligdeki tek mağlubiyetini ligin ilk yarısında Porto karşısında yaşamıştı. Ev sahibi ekip, Porto’yu mağlup ederek rakibi ile aradaki puan farkını 10’a çıkararak şampiyonlukta bir adım daha atmak istiyor. Porto’nun bu mücadeledeki amacı ise rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 4’e indirip, Benfica’ya ligdeki ikinci yenilgisini de yine kendisi tattırmak.