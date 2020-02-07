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e okul MEB VBS veli bilgilendirme sistemi girişi nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için 2. dönem 3 Şubat'ta başladı. Öğrenciler ise e okul girişi nasıl yapılır, e okul ders programı görüntüleme nasıl olur araştırması yapıyor. Peki e okul VBS girişi nasıl yapılır, e okul MEB girişi yapma ekranı

Okulların açılması ile birlikte öğrenci ve veliler e okul uygulamasını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Öğrencilerin durumunu okula gitmeden anında öğrenmek için e okul VBS uygulamasına gören veliler VBS girişi nasıl yapılır araştırması yapmaya başladı. MEB’im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS’de toplandı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek. İşte e-Okul'da yeni sistem ve detaylar…

E-OKUL’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

E-OKUL VBS GİRİŞ SİSTEMİ

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

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