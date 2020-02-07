Coronavirüsün nedeni ortaya çıktı! Yarasa değil pangolinden yayılmış

ÇİN'den dünyaya yayılan ve ölümcül sonuçları olan coronavirüsün asıl nedeni ortaya çıktı. Güney Çin Tarım Üniversitesi uzmanları, virüsün pangolin denilen hayvandan yayıldığını belirtti.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan coronavirüsten ölenlerin sayısı hızla artıyor. Çin Ulusal Sağlık Kurumu, bir gün içerisinde ölü sayısının 563’ten 638’e yükseldiği duyurdu.

Yarasa, yılan ve maymun denildi ancak...

Birçok ülkeye sıçrayan virüsle ilgili aşı çalışmaları devam ederken, salgının nasıl ortaya çıktığıyla ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ölümlerin başladığı ilk günlerde yarasa, yılan ve maymundan insanlara bulaştığı öne sürülen coronavirüsün ‘pangolin’ denilen bir memeli türünden çıktığı belirtildi.

Baş şüpheli pangolin

Reuters’ın Güney Çin Tarım Üniversitesi uzmanlarına dayandırdığı habere göre, pulları ve eti için yasa dışı ticareti yapılan pangolinin salgındaki baş şüpheli haline geldiği ifade edildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, “Son bulgular hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınması için büyük önem taşıyor” denildi.

Ölümcül virüsün belirtileri

Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş coronavirüs belirtileri arasında. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı coronavirüsleri olduğu biliniyor.

Tedavisi var mı?

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor. Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.