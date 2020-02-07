Koronavirüsün üreme alanı deniyor Tomohon pazarında korkutan görüntü
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 563'e yükselirken, salgının kaynağı olarak gösterilen kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı kapatılmıştı. Ancak bu kez de Endonezya'da bulunan Tomohon pazarı tedirgin etti.
Geçtiğimiz günlerde yüzde 96 yarasalardan geçtiği ileri sürülen koronavirüs salgınının merkezinde olan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda koala etinden yılana, fareden kurt yavrularına kadar pek çok şey satılıyordu. Dünya genelinde büyük yankı uyandıran pazardan sonra şimdiyse dünyanın bir diğer korkunç pazarı gündemde. Endonezya'nın Kuzey Sulawesi bölgesinde bulunan Tomohon pazarına özellikle Çinliler büyük ilgi gösteriyordu.
Canlı canlı kaynatılıyor
Pazarda, aynı Çin'deki yasadışı vahşi hayvan pazarında olduğu gibi yarasalar, yılanlar, köpekler, maymunlar ve egzotik hayvanlar satılıyor. Dünyanın en korkunç pazarı olarak lanse edilen Tomohon Pazarı'nda, kafeslerindeki canlı hayvanlar, satılmadan hemen önce canlı canlı kaynatılıyor.
Maymunlar, kediler, sıçanlar, kuşlar ve yılanlar
Pazarı ziyaret eden muhabirler, satıcıların turistleri korkutmak ve ilgi çekmek için hayvanlara zulüm uyguladıklarını ve işkence yaptıklarını bildiriyor. Maymunların bazı türlerinin de, Endonezya yasalarınca koruma altında olmalarına rağmen pazarda satıldıkları bilgisi paylaşılıyor. Pazarda satılan diğer hayvanlar arasında ise kediler, sıçanlar, kuşlar ve yılanlar yer alıyor.
Restoranlara yarasa servisi devam ediyor
Endonezya, salgın nedeniyle Çinli turistlere kapısını kapattığından beri ise pazardaki turist sayısında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bazı medya kuruluşları, salgın patlak verdiğinden beri pazarda yarasa satışının durdurulduğuna dair haberler geçerken, restoranlarda yarasa servisi yapılmaya ise devam ediliyor.