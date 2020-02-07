Koronavirüsün üreme alanı deniyor Tomohon pazarında korkutan görüntü

Maymunlar, kediler, sıçanlar, kuşlar ve yılanlar

Pazarı ziyaret eden muhabirler, satıcıların turistleri korkutmak ve ilgi çekmek için hayvanlara zulüm uyguladıklarını ve işkence yaptıklarını bildiriyor. Maymunların bazı türlerinin de, Endonezya yasalarınca koruma altında olmalarına rağmen pazarda satıldıkları bilgisi paylaşılıyor. Pazarda satılan diğer hayvanlar arasında ise kediler, sıçanlar, kuşlar ve yılanlar yer alıyor.