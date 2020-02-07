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Caner Erdeniz kimdir kaç yaşında Müge Boz'un eşi hapis cezası

Caner Erdeniz kimdir hapis mi yatacak araştırması gündem oldu. Müge Boz'un basketbolcu eşi Caner Erdeniz'in adı cinsel taciz suçuna karıştı. 3 yıl önce bir Deniz B. adında kadını taciz ettiği söylenen Caner Erdeniz'e 2 yıl hapis cezası verilidi. Peki Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz kimdir

Caner Erdeniz kimdir, kaç yaşında Müge Boz'un basketbolcu eşi Caner Erdeniz kimi taciz etti soruları gündem oldu. Caner Erdeniz'in 3 yıl önce Deniz B. adında kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Deniz B. isimli kadına yönelik "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Sanık Caner Erdeniz yeniden yapılan yargılamada "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya basketbolcu sanık Caner Erdeniz ve müşteki kadın Deniz B. katılmadı. Tarafları avukatları temsil ederken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz duruşmada hazır bulundu.

"CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada müşteki Deniz B.'nin avukatı, "Sanığın eyleminde dokunma şartının gerçekleşmiş olması nedeniyle cezalandırılması gerekmektedir. Burada da tartışılması gereken eylemin ani ve tek hareketle olup olmadığı, sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığı hususudur. Sanığın olay tarihinde müştekiye sarılması, birden fazla kez dokunması ve öpmesi birlikte dikkate alındığında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise bir önceki yargılamada hükmün "Cinsel taciz" suçundan
kurulmadığını belirterek sanığın eyleminde devamlılık unsurunun bulunmasına dikkat çekti. Avukat Boz sanığın 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

CANER ERDENİZ KİMDİR?

Caner Erdeniz 25 Nisan 1987, İzmir doğumlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler'de forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 boyundaki Caner Erdeniz Galatasaray'da oynamaktadır. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.

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