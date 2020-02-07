Kaçtı denilen Sedat Peker efkarın dibine vurdu! Eşi de mesaj yayınladı

Yurt dışına yerleştiği ortaya çıkan Sedat Peker'den gelen son paylaşım hayli ilginç oldu. Boşandığı söylenen eşi Özge Peker'den de bir açıklama geldi.

KARADAĞ'a kaçtığı iddia edilen Sedat Peker geçtiğimiz günlerde yurt dışına yerleştiğini doğrulayan bir açıklama yayınlamıştı. Balkanlara yerleştiğini belirten Sedat Peker, eşiyle boşandıkları yönündeki iddiaları da yalanlamıştı.

Sedat Peker bu kez farklı bir paylaşımla gündemde... Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Sedat Peker, efkarın dibine vurmuş görünüyor. Yalnız başına bir masada oturan Sedat Peker, "Umudun bittiği yerdeyim" şarkısını dinliyor.

Bir kocaya yapılmayacak iğrençlikler

Paylaşımına "Bu yazdıklarım sadece kanuni olarak haklarımı arayacağımla ilgilidir' notunu iliştiren Sedat Peker şunları yazdı:



-"Yaşıtlarım ve benden çok genç kardeşlerimden tek isteğim gelecek zamanlarda yaşanacak olaylarla ilgili değerlendirme yapılırken ‘’Biz bu günlere şahit olduk. Bu adama yapılmaması gereken tüm iğrençlikler yapıldı. Bir insan evladına, bir kocaya, bir babaya söylenmemesi gereken tüm iğrenç sözler söylendi. Biz bu olaylara şahit olduk.’’ diyerek bu yaşananları dost sohbetlerinde mutlaka söyleyin ki gelecekte yaşanacakların muhakemesi toplum tarafından adil bir şekilde yapılabilsin.

Eşi Özge Peker'in paylaşımı

Sedat Peker'in eşi Özge Peker ile boşandıkları yönünde de haberler çıkmıştı. Peker'in ardından eşi Özge Peker de sosyal medya hesabından bu iddiayı yalanladı. Özge Peker'in instagramından yaptığı paylaşım şöyle: