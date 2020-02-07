HABER /  POLİTİKA
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Fatih Altaylı İlker Başbuğ'un esas planını açıkladı

Fatih Altaylı, İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağında AK Parti'yi işaret etmesiyle ilgili kaleme aldığı yazısında dava açılması halinde Başbuğ'un mahkemeden o dönemin araştırılmasını talep edeceğini yazdı.

İlker Başbuğ'un 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki "asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması"na ilişkin maddeyi FETÖ'nün siyasi ayağına örnek göstermesi ortalığı karıştırdı.

Gözler mahkemede

Açıklamalara tepki gösteren AK Parti, İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacak. Başbuğ'un neyi amaçladığı merak konusu olurken, dikkat çeken bir değerlendirme Fatih Altaylı'dan geldi. 

Bilerek söyledi

Altaylı'ya göre Başbuğ bilerek söyledi ve stratejik bir hamle yaptı. Tersini de gündeme getiren Altaylı, "Başbuğ stratejik bir hamle mi yaptı?" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Stratejik bir hamle olduğunu zannediyorum"

"Ben eski Genelkurmay Başkanı’nın bu durumu öngöremeyecek kadar stratejiden yoksun olabileceğini düşünmüyorum. Bence bunu bilerek söyledi. Bu davaların açılmasını istiyor. Çünkü FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması için TBMM’de verilen tüm önergeler AK Parti-MHP barajına çarpıp geri dönüyor. Ama şimdi dava açılır ise Başbuğ mahkemeden o dönemin araştırılmasını talep edecek. Mahkeme de adil yargılama hakkına saygı gösterecekse, bir bilirkişi oluşturacak. Bu bilirkişi de o dönemin Meclis’ini araştıracak. Ben İlker Başbuğ’un bunu istediğini, bunun stratejik bir hamle olduğunu zannediyorum. Yok eğer değilse… Vah genelkurmayımıza."

İlgili Haberler
Erdoğan ile Başbuğ'un 'FETÖ' polemiği alevleniyor! İlker Başbuğ'dan yeni açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler AK Parti'den İlker Başbuğ'a dava!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüsün üreme alanı deniyor Tomohon pazarında korkutan görüntü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yalova Belediyesi muhasebecisi 20 milyon lira ile ortadan kayboldu
Ali Babacan erken seçim beklentisiyle parti kuruluşunu ağırdan alıyor
CHP'nin adaylık oyunu ortaya çıktı! Cemal Canpolat’a bakın ne teklif edilmiş
Bakan Berat Albayrak'tan sigorta sektörü temsilcileriyle kritik toplantı
Kobe Bryant’ın cenaze töreni tarihi belli oldu
Asgari ücretle transfer olan Tarık Çamdal'dan olay Galatasaray sözleri
ÖNCEKİ HABERLER
Karavanacı Fenerbahçe Süper Lig’in en kötüsü
3 kardeş evlerinde yanarak can verdi
Gülben Ergen nereli kaç yaşında Gülben Ergen kimdir?
ABD'de uçak düştü: 5 kişi öldü
Güneş ne zaman Batı'dan doğacak kıyamet alameti geldi
Bakan Berat Albayrak'tan sigorta sektörü temsilcileriyle kritik toplantı
Yorumlar 6 yorum