Karavanacı Fenerbahçe Süper Lig’in en kötüsü

Süper Lig'in en çok gol pozisyonuna giren takımı olan Fenerbahçe, bu fırsatları ağlarla buluşturmada ise dipte. Ersun Yanal’ın öğrencileri direkleri dövmekte zirvede.

Fenerbahçe’nin problemi rakipleri değil kendisi! Birçok spor otoritesine göre özellikle son haftalardaki performansıyla ligin en iyi futbolu oynayan takımı olarak kabul edilen sarı-lacivertlilerin sıkıntısı sezon başından beri aynı. Savunmadaki bireysel hatalar ve son vuruşlardaki beceriksizlik.



Pozisyonları cömertçe harcıyor

Geride kalan 20 haftanın 15’inde kalesinde gol gören Ersun Yanal’ın öğrencileri bu maçların 11’inde kaleye gelen ilk şutun ağlarla buluşmasına engel olamadı. Bireysel hatalardan fazlasıyla canı yanan Fenerbahçe, bulduğu gol pozisyonları da cömertçe harcamayı da âdeta abarttı. Açık arayla ligin en çok net gol fırsatı üreten takımı olan sarı-lacivertliler, iş çerçeveyi tutturmaya geldiğinde ise sınıfta kalıyor.

12 top direkten döndü

Şu ana kadar rakip filelere 39 gol gönderen Fenerbahçe tam 12 defa direklere takıldı. Trabzonspor (43) ve Alanya’nın (40) ardından, Sivas ve Başakşehir’le en skorer üçüncü takım durumunda olan sarı-lacivertliler ürettikleri fırsatların ancak yüzde 30,4’ünde topun santraya ulaşmasını sağladı.

Süper Lig’in en kötüsü

Fenerbahçeli pozisyon üretmede ve topa sahip olmakta Avrupa devleriyle yarışırken, pozisyonları gole çevirmede Süper Lig’in en kötüsü olarak ilginç bir istatistiğe imza attı.