Güneş ne zaman Batı'dan doğacak kıyamet alameti geldi

2020'nin başlaması ile birlikte afetler de ard arda gelmeye başladı. Dünyayı sallayan depremlerin ardından bir felaket haberi de bilim adamlarından geldi. Bilim adamlarının Dünyanın kuzey manyetik kutbunun hızla yer değiştirdiğini açıklaması sosyal medyanın da konusu oldu. Kıyamet mi kopacak twitter'da TT oldu yorum yağdı.

2020 yılı dünyanın her yerinde felaketlerle başladı. Dünyayı saran virüsün, sallayan depremlerin ardından korkutan bir açıklama da bilim adamlarından geldi. Bilim adamları Dünyanın kuzey manyetik kutbunun, Kanada'dan ve Sibirya'ya doğru çok hızlı bir şekilde kaydığı ve bu kaymanın çok ciddi endişe verdiğini açıkladı.

Bilim adamlarının korkutan açıklamasına göre Manyetik kutup yer değiştirdiğinde kuzey, güney olacak; doğu ise batı olacak. En son 780 bin yıl önce gerçekleşen kutup değiştirme olayı Peygamber Efendimiz'in (SAV) bahsettiği kıyametin son büyük alametinden Güneş'in Batı'dan doğacağı hadisini akıllara getirdi.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada kıyamet mi kopacak başlığı açıldı ve binlerce yoru yağdı. Bilim adamlarının açıklamasına göre

Bu endişe verici açıklamanın ardından sosyal medyada Kıyamet mi kopacak başlığı açıldı ve kısa sürede bu başlığa yorum yağdı TT oldu.

Manyetik kutup noktalarının yüz binlerce yıl sonra tekrar yer değiştirme ihtimalinin hız kazanması, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in "Güneş batıdan doğmadıkça, Kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de fayda vermez." hadisini hatırlattı.

Peki kıyamet alametleri neler, küçük alametlerin hepsi bitti mi, büyük kıyamet alametleri neler?

*İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek.

*Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.

*İnsan öldürme olayları ve fitne artacak.

*Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar.

*Yüksek binalar artacak.

*Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.

*Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler.

*Zina açıkça işlenir hale gelecek.

*Kötülük ve fuhuş yayılacak.

*İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek

*Allah diyecek kimse kalmayacak.

*Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak.

*Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek.

*Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek.

*Sadece din dışı ilimler öğrenilecek. Kuran'ın önemi insanlar tarafından unutulacak.

*Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.

*Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak.

*Yöneticiler insanlara zulmedecek.

*Ani ölümler çoğalacak.

*Deccal gelecek

*Hazret-i İsa gökten inecek

*Dabbet-ül-arz çıkacak

*Yecüc ve Mecüc çıkacak

*Güneş batıdan doğacak*

*Kâbe yıkılacak

Şehirlere göçler artacak, binalar yükselecek. Kötü ve ehliyetsiz kimseler itibar görecek, söz ve hüküm onlarda olacak. Kumar, fal ve oyun aletleri çok artıp revaç bulacak, vaktin nasıl geçtiği fark edilmeyecek. İsraf artacak, dünya mal ve menfaati ahiret saadetine tercih edilir hale gelecek.