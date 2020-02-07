Bursluluk sınavı başvuru ekranı MEB İOKBS nasıl yapılır?

MEB bursluluk sınavı başvuruları 5 Şubat'ta başladı ve 17 Şubat'a kadar devam edecek. MEB bursluluk yani İOKBS sınavı 25 Nisan'da yapılacak. Peki bursluluk sınavı başvurusu e okul üzerinden nasıl yapılır? Peki, İOKBS ve PYBS isimleri ile de anılan bursluluk sınavı başvurusu E Okul üzerinden nasıl yapılır?

MEB bursluluk sınavı nasıl yapılır araştırması başldı. İOKBS başvurusu 5 Şubat'ta başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bursluluk sınavı için 5 Şubat tarihinde başlayan süreç bugün de devam ediyor. Bakanlığın tahsis edeceği burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, 25 Nisan tarihinde gireceği sınav için başvuru işlemlerini E-Okul üzerinden 17 Şubat tarihine kadar sürdürecek. Peki, İOKBS ve PYBS isimleri ile de anılan bursluluk sınavı başvurusu E Okul üzerinden nasıl yapılır? İşte, E Okul üzerinden bursluluk sınavı başvurusu hakkında detaylı bilgiler

Başvuru şartlarını taşımayan öğrencilerin, sınavı kazansalar dahi burs almaya hak kazanamayacağı sınav için sonuçlar 3 Temmuz tarihinde yayımlanacak. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesive Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise bursluluk sınavı başvurusunda bulunamayacak. Aile geliri MEB'in belirlediği rakamın üstünde kalan öğrencilerin bursluluk başvurusu ise yine kabul görmeyecek. Peki, bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte, bursluluk sınavı başvuru şartları ve detaylı bilgiler

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınavı başvurusu E-Okul üzerinden 5-17 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacak.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacak.

Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.

Peki, başvuru şartları neler ve gelir belgesi için üst sınır ne kadar olacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bursluluk sınavı başvurusu için belirli şartları sağlamak önem arz edecek. O şartlar arasında gelir durumu ve öğrenim görülen sınıf durumu da yer alacak. İşte, bursluluk sınavı başvuru şartları;

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî EğitimBakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başınadüşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk)TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleriesas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.