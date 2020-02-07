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Mücahit Kulak, Hollandalı rakibini ezdi geçti

Türk kick boksçu Mücahit Kulak, İstanbul Akın Dövüş Arenası'nda karşılaştığı Hollandalı rakibi Kenneth Susanna'yı ezdi geçti.

Dünya şampiyonu milli boksör Mücahit Kulak, İstanbul Akın Dövüş Arenası'nda Hollandalı sporcu Kenneth Susanna ile karşılaştı.

Rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen Kulak, rakibini mağlup ederek kariyerinde çıktığı 36 maçından galibiyetle ayrıldı.

''Türk halkına teşekkür ederim''
Maçtan sonra açıklama yapan milli sporcu, “Çok çalıştık, her maçın başka hikayesi var. Bunu da atlattık. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Türk halkına teşekkür ederim destekleri için" diye konuştu.

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