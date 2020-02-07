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Coronavirüsü ilk keşfeden doktorun öldü denilmişti! Gerçek başka çıktı

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden ve polis tarafından susturulan Çinli doktor Li Wenliang'in, virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ancak kısa süre sonra hastaneden yapılan açıklamada Li'nin ölmediği duyuruldu.

ÇİN devlet medyasına bağlı Global Times, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınını 3 hafta önceden duyuran ve polis tarafından susturulan doktor Li Wenliang'in, ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ancak kısa süre sonra hastaneden yapılan açıklamada, Li'nin hayatını kaybetmediği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

Wuhan hastanesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Li'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Açıklamada, "Li'yi kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz" denildi.

"Li Wenliang" adlı Çinli doktor, 30 Aralık'ta meslektaşlarına bir mesajla uyarıda bulunarak, Wuhan'da bir deniz ürünleri marketinde çalışan 7 kişinin Sars benzeri bir virüse yakalandığını ve karantina altına alındıklarını duyurmuştu.

34 yaşındaki doktor Li'nin mesajı kısa sürede yayılınca, Pekin hükümeti devreye girdi. Kentin sağlık yetkilileri, doktor Li ve onun gibi virüs hakkında haberler veren 8 kişiyi dedikodu yaymakla suçladı.

Li'nin dün corona virüsüne yakalandığı açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, 2019-nCoV salgını nedeniyle can kaybının 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısının ise 28 bin 18'e yükseldiği bildirilmişti.

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