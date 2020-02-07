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Audi 107 bin aracını geri çağırıyor! Araçlar hatalı hava yastıkları var

Alman otomotiv devi Volkswagen, Japon üretici Takata'nın hava yastıklarındaki üretim hatası nedeniyle, söz konusu parçanın bulunduğu 107 bin Audi marka otomobili geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) yayımladığı belgede, söz konusu hata nedeniyle Audi'nin 2000 ve 2001 model TT Roadster, 2000 model TT Coupe, 1998 model A8, ve 1998-2000 yıllarında üretilen A6 ve A8 otomobillerinin geri çağıracağı belirtildi.

Belgede, şirketin Takata hava yastıklarında görülen ve kaza anında hava yastığının işlevini yerine getirmesini engelleyen bir üretim hatası nedeniyle geri çağırma tedbirine başvurduğu kaydedildi.

Şirketin araç sahiplerine bu konuda uyarı yazısı gönderdiği de ifade edildi.

Hatalı hava yastıklarının neyle değiştirileceği konusunda şirketin henüz bir karara varmadığı, ancak mart başından itibaren geri çağrılan araçlardaki parçaların değiştirilebileceğine işaret edildi.

10 milyon hava yastığını geri çağırmıştı

Japon otomobil güvenlik donanımları Takata, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada hava yastıklarının "sert bir savrulma" ve "çok fazla baskıyla patlamasına yol açan imalat hatası nedeniyle 10 milyon hava yastığını geri çağırma kararı almıştı.

Açıklamada hatadan Audi, BMW, Honda, Daimler Vans, Fiat Chrysler, Ferrari, Ford, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota ve Volkswagen gibi markaların etkilendiği bildirilmişti.

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