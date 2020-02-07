Erdoğan'dan ekonomi yorumu! Bu yaz vatandaşın cebine yansıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 61 milletvekili ile bir araya geldi. Milletvekillerinin bölgelerindeki sorunları dinleyen Erdoğan, ekonomide yaşanan süreci de değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde 61 milletvekilinin katıldığı kahvaltılı toplantıya başkanlık yaptı. Erdoğan basına kapalı toplantıda, milletvekillerinin bölgeleri ile ilgili sorunlarını dinledi.

Evinin durumunu sordu

Erdoğan’ın toplantıda, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’a Üsküdar’da bulunan evinin durumunu sorduğu da öğrenildi. İstanbul depreminin ardından Ataş’ın evinin civarında bulunan bütün binaların yıkıldığını hatırlatan Erdoğan, “Mustafa evini yıktın mı?” diye sordu. Ataş ise o dönem bakanlık yapan Mehmet Özhaseki’nin binanın yıkılmasına gerek olmadığını bildirdiğini belirtti. Erdoğan ise bu yanıt üzerine, “Öyle şey olur mu? Neden duruyor? Bu cuma bir şey olmazsa yine Üsküdar’dayım. Gelir ben yıkarım Mustafa” diyerek espri yaptı.

İmamoğlu’na cevap vermeyin

Mustafa Ataş’tan Erdoğan’a “Açıklamalarınızda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini çok fazla kullanıyorsunuz. Cevap vermeyin” tavsiyesi geldi. Erdoğan, “Nerede ismini kullanmışım, ne zaman onun ismini ağzıma aldım” yanıtını verdi. Ataş’ın, Kanal İstanbul örneğini vermesi üzerine de, “Kanal İstanbul’un patenti bende. Onunla ilgili açıklama yapmayacağım da neyle ilgili yapacağım” dedi.

Hilmi Güler’e kaç kez söyledim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da sahil kenarında bulunan bir bina ile ilgili son durumu da Ordu milletvekili Ergün Taşcı’ya sordu. Taşçı’nın binanın halen yıkılmadığını iletmesi üzerine Erdoğan, “Ben Belediye Başkanı Hilmi Güler’e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız” dedi.

Kabine toplantısında konuyu değerlendireceğiz

Cumhurbaşkanı milletvekillerinin “Bürokraside verdiğimiz notlar yerine ulaşmıyor” şikâyetleri üzerine, “Bürokraside sıkıntı var ise bunu söyleyin, engel çıkartanlar var ise bunun gereği yapılsın” dedi.

Yaza doğru ceplere yansıyacak

Erdoğan ayrıca “Ekonomideki iyileşmeler ve alınan önlemler, vatandaşın cebine yaza doğru yansıyacak” ifadesini kullandı. Bir milletvekili, kamuya alımlarda mülakatın çok zaman aldığını ve büyük bir sorun haline geldiğini belirtirken Erdoğan kabine toplantısında bu konuyu değerlendireceklerini belirtti.

Ben mimariden değil, ekonomiden anlarım

Bir milletvekilinin başörtüsü yasağının kalkmasının ardından, başörtülü kadınların her alanda başarısının daha da görünür olduğunu belirterek, “Bunun mimarı sizsiniz” demesi üzerine Erdoğan’ın, “Ben mimariden değil, ekonomiden anlarım” esprisi salonda herkesi güldürdü.