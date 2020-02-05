Koronavirüs ölüm saçıyor! Japonya'daki cruise gemisi karantinaya alındı
Hızla yayılan Coronavirüs 2 ülkeye daha sıçradı. Japonya'da içerisinde 3 bin 700 yolcunun bulunduğu cruise gemisi coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
10 yolcuda coronavirüsü testi pozitif çıkmış durumda. Karantina altındaki gemide mahsur kalan yolcuların ifadeleri ve geminin içerisinden inanılmaz görüntüler...
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Sağlık görevlileri, Japon Yokohama limanındaki bir yolcu gemisinde karantinaya alınan on kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
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Gemiye geçtiğimiz ay binen Hong Konglu bir yolcunun Wuhan koronavirüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından, salı günü 3 bin 700 yolcu ve mürettebat virüs taranmasından geçirildi.
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Tüm dünya gemiden gelecek güzel haberi bekliyordu ama, geminin taranmasının ardından 10 yolcuda daha coronavirüsü testleri pozitif çıktı.
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