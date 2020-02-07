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Mauricio Isla'dan transfer itirafı: Teklif aldım ama gitmedim

Fenerbahçenin sağ beki Mauricio Isla, Arjantin futbolunun çınarlarından Boca Juniors'un devre arasında kendisini istediğini; ancak şampiyonluğa odaklandığı için teklifi reddettiğini söyledi.

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek sağ beki Mauricio Isla, Boca Juniors'ın ara transfer döneminde kendisini istediğini söyledi.

Şili basınından CDF'ye açıklamalar yapan Isla, Boca Juniors'tan transfer teklifi aldığını ancak şampiyonluk yaşamak istediği için sarı-lacivertli takımda kaldığını açıkladı. 

Boca Juniors'ın 2. Başkanı Riquelme'nin kendisini telefonda 3 kez aradığını söyleyen Isla, "Telefon çalıyor ve açıyorsunuz, karşıdaki, 'Hey, ben Riquelme' diyor. Boca'nın beni istediğini bilmiyordum, bana bunu iletti, 'Boca'da oynamak ister misin' dedi. Ben de, 'Tabii ki isterim, Güney Amerika'nın en büyük takımlarından birinde oynamayı kim istemez?' dedim."

'Fenerbahçe'de sözleşmemi tamamlamak istiyorum'
Riquelme'nin kendisine Ocak ayında transferinin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sorduğunu belirten Isla, "Fenerbahçe ile konuşması gerekiyordu. 'Fenerbahçe'de sözleşmemi tamamlamak istiyorum' dedim. Ailem mutlu ve önemli şeyler için mücadele veriyoruz. Teşekkür ettim" diye konuştu. 

'Fenerbahçe şampiyon olmayı hak ediyor'
"Benim için ayrılmak zordu ve dürüst olmak gerekirse, Ocak ayında ayrılmak istemedim. Sözleşmemi tamamlamak istedim" diyen Isla şöyle konuştu, "Bundan sonra Boca'ya gitmem diyemem ama şu anda yüzde 100 konsantre olmuş durumdayım ve sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışıyorum. Fenerbahçe şampiyon olmayı hak ediyor, biz de buna odaklanmış durumdayız. Riquelme, benim hayran olduğum oyunculardan biri. Favori oyuncularından birinin seni bu şekilde araması harika bir şey. Ancak ben Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım, sonrası için hiçbir ihtimali dışarıda bırakmıyorum."

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