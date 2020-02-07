Feridun Sinirlioğlu'ndan İdlib uyarısı! Türkiye savaşın içine çekilmeye çalışılıyor

TÜRKİYE 'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Suriye'deki konumunu değerlendirdi. Türkiye'nin bir savaşın içine çekilmeye çalışıldığını söyleyen Sinirlioğlu, ''Meşru müdafaa hakkımızı kullanmakta asla tereddüt etmeyiz'' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'de artan gerilimi ve çatışmaları görüşmek üzere toplandı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Suriye'deki krizin kimyasal silah kullamından, 'zalim bir rejimin kendi halkına karşı işlediği suçlara', iç savaştan 'başarısız bir devletin terör rejiminin neden olduğu insani krize' ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit teşkil etmesine kadar yaklaşık 10 yıldır konseyde görüşüldüğüne ancak hiçbir şeyin değişmediğine ve tehlikenin daha da büyüdüğüne dikkati çekti.

Suriye yönetimi 3 Şubat'ta Türk pozisyonlarına ateş açtı

Türk askerlerin Türkiye ve Rusya arasında Eylül 2018'de imzalanan mutabakat gereği İdlib'de istikrarı ve kentin gerginliği azaltma bölgesi olarak kalmasını sağlamak için orada olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sonuncusu da dahil olmak üzere tüm konuşlandırmalarının Rus yetkililerle koordineli bir şekilde yapıldığını anlatan Sinirlioğlu, tüm uyarılara rağmen Suriye yönetiminin 3 Şubat'ta Türk pozisyonlarına ateş açtığını belirtti.

Bazı gözlem noktalarımız rejim savaşçıları tarafından kuşatılmış durumda

Sinirlioğlu, yaşanan çatışma üzerine Türkiye'nin askeri gözlem noktalarını korumak ve garantör ülke olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek, gerginliğin tırmanmasını engellemek için idlib'e ek birlikler konuşlandırmak zorunda kaldığını söyledi.Büyükelçi Sinirlioğlu, "Bazı gözlem noktalarımız rejim savaşçıları tarafından kuşatılmış durumda ve bugün de rejim hava saldırılarıyla bombardımana devam etti" dedi.

Türkiye'yi kirli savaşın içine çekmek istiyorlar

'Burada kırmızı çizgimizden bahsetmiyorum, bu bir uyarı'

Suriye halkının meşru taleplerini karşılamayı reddeden bir 'tiran' yüzünden yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, sayısız kişinin işkence gördüğünü, kaybolduğunu, tutuklandığını, Türkiye'nin Suriye nüfusunun beşte biri olan yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını aktaran Sinirlioğlu,''Şimdi de bu rejim Türk askerlerini hedef alarak benim ülkemi kirli savaşının içine çekmek istiyor" diye konuştu.

Meşru müdafaa hakkımızı kullanmakta asla tereddüt etmeyiz

Sinirlioğlu, Türkiye'nin siyasi bir çözüme inandığını belirterek, "Ancak Türkiye asla hiçbir saldırgan eyleme tolerans göstermeyecek. Türkiye'nin güvenliğini ve Türk askerlerini hedef alan hiçbir saldırı cezasız kalmayacak. Meşru müdafaa hakkımızı kullanmakta asla tereddüt etmeyiz. Burada kırmızı çizgimizden bahsetmiyorum, bu bir uyarı" ifadelerini kullandı.

6 bin 500 defa ihlal edildi

Suriye yönetimine bu ayın sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi çağrısında bulunan Sinirlioğlu, uluslararası topluma da Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarına saygı göstermesi çağrısı yaptı.Rusya'nın da garantör ülke olarak İdlib'e askeri operasyonlar ve saldırıların önlenmesi ve mevcut statükonun korunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma taahhüdünde bulunduğunu ancak yönetim tarafından 6 bin 500 defa ihlal edildiğini söyledi.

Türkiye gözlem noktalarını terk etmeyecek

Rus yetkililerle, askeri düzeyde çatışmaları önleme de dahil, her düzeyde temasları sürdürdüklerini ve bu temaslardan Soçi mutabakatına bağlılığın yenilenmesini ve İdlib’de başlangıçtaki duruma dönülmesini beklediklerini belirten Sinirlioğlu, "Türkiye, birliklerini çekmeyecek ve gözlem noktalarını terk etmeyecek" dedi.