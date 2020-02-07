Uçak kazasında ölen Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un fotoğrafları ortaya çıktı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un fotoğrafı ortaya çıktı.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerden Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un cenazeleri öğle saatlerinde yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Hayatını kaybeden Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un fotoğrafları ortaya çıktı.

Gençoğlu'nun cenazesi, yarın Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Cami'nde öğle namazından sonra düzenlenecek cenaze töreniyle Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden Songül Bozkurt'un cenazesi ise İzmir'e götürüldü. Songül Bozkurt'un cenazesi İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy'de toprağa verilecek.

Arkadaşıyla görüşmek için İstanbul'a gitmiş

Kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Songül Bozkurt'un (29) İstanbul'a bir arkadaşıyla görüşmek üzere gittiği ortaya çıktı. İzmir'de oturan Songül Bozkurt'un bekar olduğu ve hem yurt içinde hem de yurt dışında sık sık seyahat ettiği öğrenildi. Bozkurt'un cenazesinin hava yoluyla İzmir'e getirileceği ve ABD'de yaşayan ağabeylerinin gelmesinin ardından burada toprağa verileceği bildirildi.