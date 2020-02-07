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İstanbul Valiliği'nden kar ve don uyarısı

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İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur beklendiğini belirterek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

İSTANBUL Valiliği, gün boyu yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde yer yer kar şekline dönmesinin beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verildi.

Söz konusu değerlendirmelerde şu bilgilere yer verildi:

"Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir. Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile kar yağışının başlayacağı, cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir."

Rüzgarın, kentte kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat), cumartesi gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, kuvvetli kuzeybatılı rüzgarlarla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) düşerek, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği bilgisi verildi.

Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle il genelinde buzlanma ve don olayı beklendiği aktarılan açıklamada, "Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa Yakası ve güney kıyılarında 1-3 santimetre, Anadolu Yakası'nın iç ve kuzey kesimlerinde 3-5 santimetre örtü bırakması tahmin edilmektedir." denildi.

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