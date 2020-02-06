HABER /  DÜNYA
ADV ebebek'te 07 Şubat' özel tüm tekstil ürünlerinde indirim
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler

İdlib'de kanlı saldırı 15 sivil hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma bölgesindeki yerleşimlere saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi, İdlib'in Teftenaz, Neyreb ve Binneş beldelerine, Halep'in Ureim Kubra ve Hayyan bölgelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da İdlib kent merkezi ile Sermin, Kumeynas, Maret Nısan köyleri ile Halep'in Han el Asal, Maret Artik, Raşidin, Kefer Hamra, Babis, Kefer Naha, Humeyra, Kalaciyye, Hureytan ve Anadan köylerine saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin saldırılarında, İdlib kent merkezi, Hayyan köyü ile Teftenaz beldesinde 1'er sivil, Halep'in Urim Kubra beldesinde 4 sivil olmak üzere toplam 7 sivil hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda da 8 sivil hayatını kaybetti.

Böylece Esed rejimi ve Rusya'nın gün içindeki saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 15'e yükseldi.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Monaco, Vedat Muriç'i transfer etmek istiyor
Türkiye'den sert uyarı: Bedeli ağır olur
Ozan Kabak kendi sahasında topu kaptı takımı coşturdu
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 5 kez anons yapıldı, pilotlar cevap veremedi
İmamoğlu'ndan 6 ayda 3'üncü atama
Rıdvan Dilmen: Kural hatası yok tekrar edilmeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye genelinde 329 okul servis aracı trafikten men edildi
İçişleri Bakanı Soylu: Ölümlü trafik kazaları yüzde 22,4 azaldı
Vali Yerlikaya'dan kazayla ilgili açıklama
Libya için kritik tarih 26 şubat
Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı
CZN Burak yaşı kaç evli mi CZN Burak sevgili kim?
Yorumlar