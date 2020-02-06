İdlib'de kanlı saldırı 15 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma bölgesindeki yerleşimlere saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi, İdlib'in Teftenaz, Neyreb ve Binneş beldelerine, Halep'in Ureim Kubra ve Hayyan bölgelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da İdlib kent merkezi ile Sermin, Kumeynas, Maret Nısan köyleri ile Halep'in Han el Asal, Maret Artik, Raşidin, Kefer Hamra, Babis, Kefer Naha, Humeyra, Kalaciyye, Hureytan ve Anadan köylerine saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin saldırılarında, İdlib kent merkezi, Hayyan köyü ile Teftenaz beldesinde 1'er sivil, Halep'in Urim Kubra beldesinde 4 sivil olmak üzere toplam 7 sivil hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda da 8 sivil hayatını kaybetti.

Böylece Esed rejimi ve Rusya'nın gün içindeki saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 15'e yükseldi.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.