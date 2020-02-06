HABER /  DÜNYA
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler

Putin, 4 generali görevden aldı

ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlıklarda yöneticilik yapan 4 generali görevden aldı.

Putin, Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameyle, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığında yöneticilik yapan "general" rütbesindeki 4 kişinin görevine son verdi. Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Putin aralık ayında da 5 generali görevden almıştı
Rusya'da bazı bakanlıklarda görev alan 5 general Putin'in Aralık ayında yayınladığı bir kararname ile görevden alınmıştı. Putin geçtiğimiz Kasım ayında da 11 generali görevden almış ve bu operasyon 'büyük temizliğin' devam olarak yorumlanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen: Kural hatası yok tekrar edilmeyecek
Şırınga çikolatadan ölümde karar çıktı! Okul müdürü ve yöneticiler görevden alındı
Fatih Portakal'ın skandal sözleri için RTÜK FOX'a ceza kesti
Van'daki çığ faciasında yürek yakan o karenin hikayesini fotoğrafı çeken muhabir anlattı
Tottenham'dan Uğurcan Çakır için dudak uçuklatan rakam
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan MHP'ye çok sert tepki o eli kırarız
ÖNCEKİ HABERLER
AP'de Türk bayrağı yırtan Yunan milletvekili hakkında suç duyurusu
Borsa günü yatay tamamladı
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Georgina Rodriguez'den Ronaldo'ya hediye araba
Adana'da ilkokul mezunu sahte diş hekimi muayenehanede yakalandı
2022 maaşları şubat ayı ödemesi ne kadar olacak ne zaman?
Yorumlar