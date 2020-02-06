Putin, 4 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlıklarda yöneticilik yapan 4 generali görevden aldı.

Putin, Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameyle, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığında yöneticilik yapan "general" rütbesindeki 4 kişinin görevine son verdi. Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Putin aralık ayında da 5 generali görevden almıştı

Rusya'da bazı bakanlıklarda görev alan 5 general Putin'in Aralık ayında yayınladığı bir kararname ile görevden alınmıştı. Putin geçtiğimiz Kasım ayında da 11 generali görevden almış ve bu operasyon 'büyük temizliğin' devam olarak yorumlanmıştı.